Dev şirket stratejik bor varlıklarını elden çıkarmaya hazırlanıyor

Rio Tinto, Kaliforniya’daki bor üretim varlıklarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Rio Tinto’nun Kaliforniya’daki bor madeni, işleme tesisleri, rafineri ve lojistik operasyonlarını kapsayan varlıklarını satmak için önümüzdeki iki hafta içinde süreci başlatması bekleniyor.

Şirketin Kaliforniya operasyonları küresel bor talebinin yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. ABD ve Türkiye, borun en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Satışa konu olan işletmeler arasında Mojave Çölü’ndeki Boron kasabasında bulunan maden ve işleme tesisleri, Los Angeles limanındaki rafineri ve sevkiyat merkezi ile Sierra Nevada yakınlarındaki Owens Lake madencilik operasyonu yer alıyor. Rio Tinto, Kaliforniya’daki faaliyetlerinin küresel bor talebinin yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığını belirtiyor.

Bor; gübre, cam ve seramik üretimi, cam elyafı yalıtımı ve metal alaşımlarının güçlendirilmesi gibi geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahip. Ayrıca motorlar, jeneratörler ve elektroniklerde kullanılan kalıcı nadir toprak mıknatıslarının stabilizasyonunda kritik rol oynuyor.

