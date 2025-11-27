Fed beklentileriyle bakır güçlendi

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve aralık ayında Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik artan beklentiler, Şangay bakır fiyatlarını dördüncü işlem gününde yükseltti. Piyasa, Fed'in aralık ayında faiz indirme olasılığını bir hafta önceki yüzde 30 seviyesinden yüzde 80'in üzerine fiyatlıyor.

Bu gelişmelerle Şangay bakır yüzde 0,27 artışla 86.920 yuan/tona yükseldi ve gün içinde 87.300 yuan ile 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Londra Metal Borsası (LME) üç aylık bakır ise 11.025 dolar ile 30 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,44 gerileyerek 10.927 dolar/tona indi. ABD'de perakende satışların yumuşaması ve tüketici güveninin zayıflaması gibi ekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını güçlendiriyor. Ayrıca, Şilili madencilik devi Codelco'nun Çinli tüketiciler için geçen yılki 89 dolar/ton prim yerine 350 dolar/ton prim talep etmesi de dikkat çekiyor. Nicholas Snowdon, kısa arz nedeniyle 2025 yılında bakır fiyatlarında yeni rekorlar beklendiğini ifade etti.

Diğer metallerde durum ne?

Diğer metallere bakıldığında, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum yüzde 0,33, çinko yüzde 0,27, kalay yüzde 1,84 artarken; kurşun yüzde 0,79, nikel ise yüzde 0,61 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,31, kurşun yüzde 0,20, nikel yüzde 0,16 düşerken, kalay yüzde 0,68 yükseldi.

Küresel bakır piyasasında 2026 için arz açığı uyarısı

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) Genel Sekreteri Paul White, 2026 yılına ilişkin küresel bakır arz ve talep görünümüne dair yeni tahminler paylaştı.

2026’da dünya bakır madeni üretiminin yüzde 2,3, rafine bakır üretiminin yüzde 0,9 artması bekleniyor. Rafine bakır kullanımının yüzde 2,1 yükselmesi öngörülürken, küresel bakır piyasasının yaklaşık 150.000 ton açık vereceği tahmin ediliyor. Teck Resources, 2026’da özel piyasada yaklaşık 650 bin tonluk konsantre açığı olacağını belirtiyor.

Teck Resources Başkan Yardımcısı, 2026 yılı için özel piyasada mevcut konsantre arzının, ergitme tesislerinin talebinin yaklaşık 650 bin ton altında kalacağını belirterek arz sıkışıklığına dikkat çekti.