Fitch, altına dair beklentilerini yükseltti

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, altın fiyatlarında revizyona gitti.

Kuruluş 2023 yılı için ons altın fiyatında 100 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon gerçekleştirerek 1700 dolara çıkardı. 2024 yılı için ise 200 dolarlık bir revizyonla, beklentisini 1400 dolardan 1600 dolara yükseltti.

Uzun vadeli bir tahmin olarak ise Fitch, altının ons fiyatını 1300 dolar olarak tahmin ediyor.

Fitch'in öncesinde altın fiyatlarına yönelik tahminlerinde revizyona giden bir diğer şirket olan Citibank ise yıl sonu altının ons fiyatı tahminini, Fitch'in beklentisinin 200 dolar üstünde, 1900 dolar olarak belirtti.