Metal fiyatları dolar ve çatışmalarla geriledi

Londra'da metal fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla yatırımcıların iştahını kırması nedeniyle düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.46'da yüzde 0,3 düşüşle 9.677 dolar/tona geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.508 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 2.646 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 1.996,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.005 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 32.505 dolar/tondan işlem gördü.

Singapur merkezli bir metal işlemcisi, İsrail-İran çatışmasının bu sabah yatırımcıların riskten uzak durmasına ve metallerin düşmesine neden olduğunu söyledi.

İsrail ve İran bugün beşinci gün üst üste birbirlerine saldırdı ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeyi kısıtlama anlaşmasını reddettiğini gerekçe göstererek İranlıları Tahran'ı tahliye etmeye çağırdı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve petrol fiyatları yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Dün Çin'den gelen beklenenden iyi perakende satış verileri, ülkedeki metal talebinin artacağına dair umutları artırarak bir nebze rahatlama sağladı.

Bu arada ABD, dün G7 Zirvesi'nde iki ülke arasında açıklanan anlaşma kapsamında, İngiltere'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisinden muaf olacak bir kota uygulamayı planlıyor.

SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 78.470 yuan/ton (10.926,84 dolar) seviyesine yükseldi.

SHFE'de alüminyum, 20.405 yuan/ton ile neredeyse değişmedi, kurşun 16.910 yuan/ton ile yatay seyretti, nikel yüzde 0,9 düşüşle 118.640 yuan/tona geriledi, çinko ise yüzde 0,1 artışla 21.820 yuan/tona yükseldi ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 263.400 yuan/tona geriledi.