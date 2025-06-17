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Petrol fiyatları yeniden yükseliyor

Petrol fiyatları Asya'da yeniden yükseliyor. Gözler İsrail-İran çatışmasında olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları yeniden yükseliyor
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Ham petrol fiyatları, İsrail'e fırlatılan yeni bir İran füzesi dalgası ve İsrail'in İran'a yönelik daha fazla saldırısı da dahil olmak üzere yeni saldırı haberlerinin gelmesiyle sıçradı.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,81 artışla 73,82 dolar, Batı Teksas petrolü yüzde 0,74 artışla 72,30 dolar seviyesinde.

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, “Ham petrol piyasaları son derece irrasyonel görünüyor ve temelleri tamamen bir kenara bırakıyor” dedi. Yatırımcı duyarlılığı ve fiyat dalgalanmaları büyük ölçüde manşetlerden ve Trump'ın yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor.

Yaklaşan Fed kararı da piyasanın odak noktasında. Piyasalar yaygın olarak Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

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