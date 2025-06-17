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Petrolde belirsizlikler artacak

Petrolde talep görünümü devam eden ticaret belirsizlikleri nedeniyle ağırlaşacak.

Haber Merkezi
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Petrolde belirsizlikler artacak
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Commerzbank Research emtia analisti Carsten Fritsch, petrol talebinin ABD ve ticaret ortaklarının çoğu arasında devam eden ticaret çatışması nedeniyle ağırlaşmaya devam edeceğini savundu.

Fritsch, yakın zamanda kısmi bir anlaşmaya varılmasına rağmen, ABD ve Çin'in diğer ülkeden gelen mallar üzerinde hala yüksek gümrük tarifeleri olduğunu söyledi.

Fritsch, bu durumun, zayıf ekonomi ve devam eden elektrikli araç geçişi nedeniyle zaten ivme kaybetmiş olan Çin'in petrol talebini daha da azaltabileceğini belirtti ve “Sonuç olarak, dizel talebi neredeyse hiç artmıyor ve benzin talebi bile düşüyor” dedi.

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