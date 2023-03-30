ING'den altın tahmini: 2000 dolara çıkabilir

Hollanda Merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING, küresel belirsizliklerden dolayı spekülatörlerin risk algılarında meydana gelebilecek değişikler ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte, altının bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 2.000 dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye'de de faaliyet görsteren ING'nin, Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, Silicion Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve küresel bir sansasyona dönüşen 'finansal' kriz sebebiyle son üç haftada büyük yükselişlerin yaşandığı altındaki geri çekilmelerin normal karşılanabileceğini söyledi. Ancak Warren, bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda ise altındaki yükselişin yıl sonuna kadar sürmesi ve korunmasını bekleyerek ons başına 2000 dolar olabileceği tahmininde bulundu.