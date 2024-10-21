LME Türkiye hurda vadeli işlem hacmi 10 milyon ton sınırını aştı

LME CFR Türkiye hurda vadeli işlemlerinin 17 Ekim'e kadarki işlem hacmi yaklaşık 1.012.062 lot veya 10,12 milyon ton oldu.

2023 yılının tamamında 8,08 milyon ton işlem hacmini aşan vadeli işlem sözleşmesi ağustos ayında tüm zamanların en yüksek yıllık işlem hacmine ulaşmıştı.

LME'de ürün uzmanı Alberto Xodo, "LME CFR Türkiye Çelik Hurdası vadeli işlemlerinin likiditesinde son üç yılda görülen büyük artış, fiziksel çelik değer zincirinin her yerinden sürekli artan katılımla sağlandı. Bu sözleşmeyi çelik fiyat hareketlerine maruz kalmanın bir yolu olarak gören profesyonel yatırımcıların ilgisini görmeye başlıyoruz ve bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Xodo ayrıca, LME'nin takas kurumu olan LME Clear'ın 16 Ekim'de Türkiye hurda sözleşmesi için ek teminat eşiklerini artırdığını ve bunun "sözleşmenin büyümesini daha da gösterdiğini ve ayrıca daha büyük pozisyonlara sahip olan ve sözleşmeyi riskten korunma için kullanan katılımcılar için daha fazla maliyet verimliliği sağladığını" belirtti.