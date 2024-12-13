Kahve fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor

Mart teslimatlı Arabica kahve vadeli işlemleri salı günü pound başına 348,35 cent ile gün içi en yüksek seviyesine ulaşarak yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesini gördü. Kontrat o zamandan bu yana kazançlarının bir kısmını azalttı ancak yılbaşından bu yana yüzde 70'lik bir artış gösterdi.

Dünyanın en popüler çeşidi olan Arabica çekirdeklerinin fiyatı en son 1977'de kar yağışı Brezilya plantasyonlarının geniş alanlarını yok ettiğinde bu kadar yüksek işlem görmüştü.

Danimarka Saxo Bank'da Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, salı günü yayınlanan bir araştırma notunda, "Ülke, ağustos ve eylül aylarında 70 yılın en kötü kuraklığını yaşadı, ardından ekim ayında şiddetli yağışlar çiçek açan mahsulün başarısız olabileceği korkusunu artırdı" dedi. Bazıları için Brezilya'daki kötü hava koşulları, kahve fiyatlarının gevşemesinin uzun zaman alabileceği anlamına geliyor.

Hansen, "Kakao gibi kahve de Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Etiyopya gibi önemli üreticilerin bulunduğu nispeten dar bir tropikal bantta yetiştiriliyor. Bu yoğunlaşma, özellikle küresel üretimin yaklaşık yüzde 56'sını gerçekleştiren Brezilya ve Vietnam'da kahveyi olumsuz hava koşullarına karşı özellikle hassas hale getiriyor" dedi.