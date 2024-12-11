Dünya kahve devi Volcafe’den açıklama geldi: Yeni rekorlar kapıda

Volcafe Ltd.’nin kahve piyasasına ilişkin yaptığı beklentisindeki ciddi revizyon, New York borsasında işlem gören arabica kahve vadeli fiyatlarının yüzde 5'e varan artışla rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Kuraklık üretimi vurdu

Volcafe tarafından hazırlanan rapora göre, dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya, etkili olan uzun kuraklık döneminin ardından 2025-26 sezonunda sadece 34,4 milyon çuval birinci sınıf arabica çekirdeği üretebilecek. Açıklanan yeni rakam, Eylül ayında yapılan tahminlere göre yaklaşık 11 milyon çuval daha düşük seviyede bulunuyor.

Piyasada ciddi tedarik sıkıntısı yaşanacak

Yaşanması beklenen düşüşün, küresel kahve üretiminde üst üste beşinci kez arz açığı yaşanmasına neden olması beklenirken; tahminlere göre, talep 8,5 milyon çuvalın üzerinde seyredecek ve bu durum kahve piyasalarında ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanacak.

Küresel piyasalar için kritik bir işaret

Volcafe, Brezilya'nın üretim kayıplarını "küresel arz ve talep dengesi için kritik bir işaret" olarak tanımladı. Ülkede 1.850 örnek çiftlikte yapılan araştırmalara göre, Nisan ve Eylül ayları arasında yaşanan kuraklık toprak nemini azaltırken, kahve ağaçlarında yaprak dökülmelerine ve çiçek açmama sorunlarına yol açtı. Çiçek açan ağaçlar ise daha fazla gelişim gösteremedi.

Net tarihi duyurdu

Volcafe’nin raporu, Brezilya'nın 2025-26 sezonunda 43,3 milyon çuval arabica üretmesi beklendiğini, bunun da mevcut sezondan daha kötü bir tablo ortaya koyacağını belirtiyor. Bu üretim seviyesi, 5,5 milyon çuval küresel açığa neden olacak. Kahve vadeli işlem borsasında sertifikalı stokların hedeflenen seviyeye ulaşması ise bu şartlar altında mümkün görünmüyor.

Kahve fiyatları rekor kırdı

Raporda yer alan tahminlerin ardından arabica kahve vadeli fiyatları, pound başına 350 sent seviyesine kadar yükseldi. Fiyatlarda yaşanan önemli artışın, uzun süren kuraklık ve üretim kayıplarının küresel kahve arzında yarattığı endişelerle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.