Bakırda güçlü dolar baskısı

Londra bakır fiyatları, güçlenen ABD doları ve Çin'in teşvik önlemleri konusunda netlik olmaması nedeniyle düşüşe geçti ve haftalık kayıplarını sürdürmeye devam etti.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.19'da yüzde 0,2 düşüşle 9.074 dolar/tona geriledi ve şu ana kadarki haftalık kayıp yüzde 0,5 oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 1,1 düşüşle 74.580 yuan/tondan (10.250,98 dolar) işlem gördü.

ABD doları, önde gelen rakipleri karşısında son 2,5 haftanın en yüksek seviyesine çıkarak, dolar ile fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha pahalı hale getirdi.

Çin dün, ABD ile daha fazla ticaret gerilimine hazırlanırken, istikrarlı bir ekonomik büyüme oranını korumak için bütçe açığını artırma, daha fazla borçlanma ve para politikasını gevşetme sözü verdi.

Ancak yıllık gündem belirleme toplantısının sonuç bildirgesinde teşvik tedbirlerinin boyutu açıklanmadı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.595 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 3.061 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 16.130 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 1.999,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 29.460 dolar/tondan işlem gördü.