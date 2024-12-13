Demir fiyatları geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugünkü işlemlerde geriledi ve Çin'in sarsılan ekonomisini desteklemek için daha fazla teşvik sözü vermesinin yatırımcıları etkilememesi nedeniyle haftayı düşüşle kapatma yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,3 düşüşle 795,5 yuan/ton (109,34 dolar) seviyesinden tamamladı.

Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,06 düşerek üç haftalık yükselişini sonlandırdı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 2,32 düşüşle 103,6 dolar/tona geriledi, ancak bu hafta yüzde 2,65 değer kazandı.

Analistler, piyasaların, Politbüro'nun haftaya umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan somut ayrıntılar gelmemesi nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri zayıflarken, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,77 ve yüzde 2,88 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri kayıplar yaşadı. İnşaat demiri yüzde 1,55, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yüzde 1,77 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,46 geriledi.