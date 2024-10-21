Metaller Çin ile hareketlendi

Temel metallerin çoğu, Çin'in faiz indirimleri ve daha fazla teşvik umuduyla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.19'da yüzde 1 artışla 9.722 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 1,3 artışla 77.650 yuan/tona (10.934,00 dolar) çıktı.

Çin, ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşvik önlemleri paketinin bir parçası olarak geçen ay diğer politika faiz oranlarında yaptığı indirimlerin ardından bugün aylık gösterge borç verme faiz oranlarını düşürdü.

Ekonomik büyümenin yavaşladığını gösteren veriler de Ekim ayı başında ve Eylül ayı sonunda açıklanan politikanın piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından Çin'in daha fazla teşvik önlemi açıklayacağı inancını güçlendirdi.

Bugün artışlara rağmen Londra'daki bakır fiyatı 30 Eylül'de ulaştığı yaklaşık dört ayın zirvesi olan 10.158 doların hala yüzde 4,3 altında seyrederken, Şanghay fiyatı aynı dönemde yüzde 2,3 düştü.

SHFE'de bakır stokları geçen hafta yüzde 8 artışla 13 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 168.425 tona yükseldi ve Çin'de geleneksel olarak tüketimin güçlü olduğu aylarda fiziki talebe ilişkin endişeleri artırdı.

LME'de alüminyum yüzde 1,1 artışla 2.640,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 artışla 17.010 dolar/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 3.135,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 2.084 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 artışla 31.425 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,2 artışla 20.855 yuan/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 129.430 yuan/tondan, çinko yüzde 1,9 artışla 25.450 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 16.715 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 255.960 yuan/tondan işlem gördü.