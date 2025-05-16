Demir fiyatları haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticari ateşkesin fiyatları haftalık kazanç yolunda tutmasına rağmen, yakın vadeli talebin yumuşadığına dair işaretler ve tarife savaşının çözümüne ilişkin artan temkinlilik nedeniyle geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.28'de yüzde 0,75 düşüşle 729,5 yuan/ton (101,3 dolar) seviyesinden işlem görürken, bu hafta şimdiye kadar yüzde 4,7 artış kaydetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri, yüzde 0,68 düşüşle 100,5 dolar/tondan işlem gördü ve bu hafta yüzde 3,7 artış kaydetti.

Mysteel danışmanlık şirketinin anketine göre, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan ortalama günlük sıcak metal üretimi 15 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 düşüşle 2,45 milyon ton civarına geriledi.

Ancak bazı analistler ve işlemciler, kar marjlarının fabrikaları yüksek çalışma oranlarını sürdürmeye teşvik etmesi ve ticaret gerilimlerinin hafiflemesinin çelik ürünlerinde yeni bir ön sevkiyat dalgasını teşvik edecek olması nedeniyle sıcak metal üretiminde en azından Mayıs ve haziran aylarında sınırlı bir düşüş bekliyor.

Analistler, Çin'in olası çelik üretim kısıtlamaları ve ticaret gerilimlerinin hafiflemesine ilişkin yenilenen iyimserlik nedeniyle bastırılmış talep görünümünün itiş kakışı arasında yıllık ortalama cevher fiyatını 100 dolar/ton olarak tahmin ediyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,51, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55, filmaşin yüzde 0,38 ve paslanmaz çelik yüzde 0,42 değer kaybetti.