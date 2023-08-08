Madencilik devini enerji krizi vurdu

İsviçre merkezli madencilik grubu Glencore'un kârı, yüksek enerji fiyatları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen emtia piyasasındaki dalgalanmanın azalmasıyla yılın ilk altı ayında yarı yarıya düştü.

İngiltere borsası FTSE 100'de kote olan Glencore'un faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı, (FAVÖK) özellikle kömür fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yarı yarıya azalarak 9,4 milyar dolara geriledi.

Glencore, bir önceki yılın çok altında bir seviye olan 2.2 milyar dolarlık ek hissedar getirisi açıkladı.

Öte yandan Glencore yönetimi, Teck Resources'ın çelik üretim kömürü işini satın almak 2 milyar dolar nakit ayırdı.