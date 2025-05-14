OPEC, 2025 global büyüme beklentisini revize etti

OPEC'in ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.

OPEC, global büyüme beklentisini 2025 yılı için %3,0'ten %2,9'a çekti. OPEC, bir önceki raporunda da tahminini %3,1'den %3,0'e indirmişti.

OPEC'in 2026 yılı için büyüme beklentisi %3,1 olarak kaldı.

Kurum, ABD büyüme beklentisini bu yıl için %2,1'den %1,7'ye, gelecek yıl için %2,2'den %2,1'ee indirdi.

Euro Bölgesi beklentisi bu yıl için %0,8'den %1,0'e çıkarılırken, gelecek yıl beklentisi %1,1 olarak kaldı.