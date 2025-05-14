  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. OPEC, 2025 global büyüme beklentisini revize etti
Takip Et

OPEC, 2025 global büyüme beklentisini revize etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisini üst üste ikinci kez aşağı yönlü revize ederken, 2026 yılına ilişkin beklentisini korudu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OPEC, 2025 global büyüme beklentisini revize etti
Takip Et

OPEC'in ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.

OPEC, global büyüme beklentisini 2025 yılı için %3,0'ten %2,9'a çekti. OPEC, bir önceki raporunda da tahminini %3,1'den %3,0'e indirmişti.

OPEC'in 2026 yılı için büyüme beklentisi %3,1 olarak kaldı.

Kurum, ABD büyüme beklentisini bu yıl için %2,1'den %1,7'ye, gelecek yıl için %2,2'den %2,1'ee indirdi.

Euro Bölgesi beklentisi bu yıl için %0,8'den %1,0'e çıkarılırken, gelecek yıl beklentisi %1,1 olarak kaldı.

Fitch'ten Türk bankalarına uyarıFitch'ten Türk bankalarına uyarıEkonomi

 

Emtia Haberleri
OPEC ülkelerinde petrol üretimi geriledi
OPEC ülkelerinde petrol üretimi geriledi
Petrol fiyatlarının düşüşünde stok artışı endişesi etkili oldu
Petrol fiyatlarının düşüşünde stok artışı endişesi etkili oldu
API petrol stokları beklenmedik bir şekilde artış gösterdi
API petrol stokları beklenmedik bir şekilde artış gösterdi
Metal fiyatlarında karışık seyir
Metal fiyatlarında karışık seyir
Bakırın rotası Çin’e dönebilir
Bakırın rotası Çin’e dönebilir
Metal fiyatları güçlü taleple yükseliyor
Metal fiyatları güçlü taleple yükseliyor