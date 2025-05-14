OPEC, 2025 global büyüme beklentisini revize etti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisini üst üste ikinci kez aşağı yönlü revize ederken, 2026 yılına ilişkin beklentisini korudu.
OPEC'in ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.
OPEC, global büyüme beklentisini 2025 yılı için %3,0'ten %2,9'a çekti. OPEC, bir önceki raporunda da tahminini %3,1'den %3,0'e indirmişti.
OPEC'in 2026 yılı için büyüme beklentisi %3,1 olarak kaldı.
Kurum, ABD büyüme beklentisini bu yıl için %2,1'den %1,7'ye, gelecek yıl için %2,2'den %2,1'ee indirdi.
Euro Bölgesi beklentisi bu yıl için %0,8'den %1,0'e çıkarılırken, gelecek yıl beklentisi %1,1 olarak kaldı.