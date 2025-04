Pamuk, düşük taleple bastırılıyor!

Takip Et

EVRİM KÜÇÜK

Washington-Pekin ticaret gerginliğinin tırmanması ve ABD’nin Çin’e yaptığı pamuk ihracatının azalmasıyla birlikte fiyatlarda baskı hissediliyor. Tarifelerin neden olduğu ekonomik belirsizliğin küresel talep üzerinde baskı yaratacağı endişesi de fiyatların önünü kesiyor. Yılbaşından bu yana yüzde 3.5 gerileyen fiyatların, talep tarafında canlanma olmazsa gelecek 12 ay içinde 60 sent/pound seviyesine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

65 sent civarında geziyor

ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Çin de ABD’ye yüzde 125’e kadar çıkardı. Yurt dışı piyasalarda pamuk vadeli işlemleri, ticari gerilimlerin sebep olduğu talep endişelerinin, zayıflayan dolara ağır basmasıyla bu ay zayıf bir görünüm sergiledi. ICE’de pound başına fiyatlar yılbaşına göre yüzde 3.5 kayıpla 65 sent seviyesine yakın hareket ediyor. Fiyatlar geçtiğimiz yılın yüzde 18 altında.

USDA’nın nisan ayı WASDE raporu da, 2024/25 dünya pamuk görünümü için düşüş eğilimi gösteren bir tablo çizdi. Raporda, üretim, tüketim ve ticaret projeksiyonları düşürülürken, küresel stok tahminlerini arttı.

ABD’nin Çin’e ihracatı azalıyor

Raporda, sektörün Çin talebine bağımlılığı göz önüne alındığında önemli bir endişe olan Çin mallarına uygulanan ABD tarifeleri ve Çin’in misilleme eylemlerinin talep görünümüne zarar verdiği vurgulandı.

Uzun vadede düşüş eğilimi olabilir

Uzmanlar piyasadaki pamuk fiyatı hareketlerine bakıldığında yakın vadede 64.80 seviyesin önemli olduğunu söylüyor. Buranın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 66 doların üzerine hareketler görülebilir. Öte yandan olası satış baskısının artması durumunda 63.75 seviyesine varan satışlar yaşanabilir. Orta ve uzun vadede ise fiyat eğiliminin aşağı yönlü olabileceği tahminleri yapılıyor. Trading Economics tarafından analist görüşleri ve algoritmik modellere göre yapılan tahminler fiyatların bu çeyrek sonunda 64.17 sent civarından işlem görebileceğine işaret ediyor. 12 ay zarfında ise fiyatların 60 sent altına sarkıp 59.42 sent seviyesine inebileceği tahmin ediliyor. Bu da fiyatların mevcut seviyesinden yüzde 7 düşebileceği anlamına geliyor.

Türkiye'de ithalat artıyor, Çin'de düşüyor

ABD Tarım Bakanlığı’nın son raporunda satır başları şöyle:

■ 2024/25 döneminde ABD pamuk ihracatının 100 bin balyalık bir düşüşle 10,9 milyon balyaya inmesi bekleniyor.

■ Küresel pamuk bilançosunda üretim, tüketim ve ticaret azalırken stoklar artırıldı.

■ Arjantin, Fildişi Sahili ve diğer ülkelerdeki düşük üretim, Çin’deki artışı fazlasıyla telafi ederek genel olarak 69 bin 500 balyalık bir düşüşe neden oldu.

■ Küresel tekstil fabrikası kullanımı bu ay 520 bin balya düştü, bunun başlıca nedeni Çin ve Endonezya’daki düşüşlerin Türkiye’deki artışı fazlasıyla telafi etmesiydi.

■ İthalat tarafında Çin ve Endonezya'daki düşüşler Türkiye'deki artışı fazlasıyla telafi ederken, diğer yerlerde küçük değişiklikler var. Avustralya, Brezilya, ABD, Fildişi Sahili ve diğer ülkeler için ihracat azalıp, Türkiye ve Kazakistan'daki artışları fazlasıyla telafi etti.

■ Başlangıç stokları, Mısır için ithalat, tüketim ve kapanış stoklarında yapılan yıllık ayarlamaların ardından 25 bin balya artırıldı.

■ 2024/25 için dünya kapanış stokları 520 bin balyanın üzerinde artırıldı, Çin, Avustralya, Brezilya, Mısır ve ABD’deki artışlar Türkiye ve Arjantin’deki düşüşleri telafi etti.