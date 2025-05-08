Bitcoin 3 ayın zirvesini gördü

Riskli varlıklara yatırımcı talebinin yeniden canlanmasıyla Bitcoin fiyatı son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Artan yatırımcı iştahı ile birlikte Bitcoin fiylatı düne göre yüzde 3 artışla 99 bin 703 dolardan işlem görüyor.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda anlaşmanın “son derece saygın bir ülke” ile yapıldığını ve birçok anlaşmanın ilki olacağını söyledi. Basında çıkan haberlere göre anlaşmanın İngiltere ile yapılması, Çin ve ABD'nin ticaret savaşını yatıştırmak için hafta sonu İsviçre'de müzakerelere başlama kararı almasının ardından geldi.