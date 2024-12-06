Pamuk, Türkiye ve Asya’nın talebiyle hareketlendi

EVRİM KÜÇÜK

ABD’de pamuk ihracatının arttığını gösteren raporlar sonrasında fiyatlar ivme kazanıyor. ABD pamuk vadeli işlemleri 70 sent seviyesinin üzerine yerleşti. Raporlar, ABD’de mevcut pazarlama yılında Upland pamuğu ihracatın Türkiye, Pakistan, Vietnam ve Çin’den gelen taleple desteklendiğine işaret ediyor.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) son haftalık ihracat satış raporu, 2024/25 için pamuk net satışlarının bir önceki haftaya göre yüzde 2 ve önceki 4 haftalık ortalamaya göre yüzde 46 artışla 324.100 RB (silindir balya) seviyesine ulaştığını gösterdi.

Türkiye 2024/25’te 48 bin RB alım yaptı

Rapora göre bu artış esas olarak Pakistan, Vietnam, Türkiye, Çin ve Hindistan’dan gelen talep kaynaklı. Doğu ve Güney Texas pamuğu için en fazla ilginin Bangladeş, Pakistan ve Türkiye’den geldiğine dikkat çekilen raporda, Batı Texas, Kansas ve Oklahoma pamuğu için fazla ilginin de Pakistan, Vietnam ve Türkiye’den geldiği ifade edildi. Rapora göre, 2024/25 mali yılında Türkiye’ye ihracat 48 bin 500 RB seviyesinde oldu. Pakistan 146 bin 300 RB, Vietnam 52 bin 300 RB, Çin 26 bin 200 RB, Hindistan 14 bin 700 RB alım yaptı.

Fiyatların 73 sente gitme potansiyeli var

Bu veriler fiyatları geçen aya göre yüzde 3 civarında artırıp 71.5 sent seviyesine getirdi. Uzmanların teknik analizlerine göre pamuk eğer buradan satışlarla karşılaşırsa, 22 günlük hareketli ortalama olan 70.65 seviyesi destek olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda 70.00 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir.

Buna karşın trendin yukarı yönlü kırılması durumunda 73.00 seviyesine doğru alımlar güç kazanabilir. Buranın üzerinde ise 73.55 dolar bulunuyor. Bu da fiyatlarda kısa vadede yüzde 2.5 gibi bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor

Küresel üretim beklentisi 400 bin balya düştü

USDA’nın 2024/25 için Kasım ayı WASDE raporunda küresel üretim 460 bin balya aşağı revize edilerek 116.2 milyon balyaya düşürüldü; Pakistan’ın mahsulü 200 bin balya ve Türkiye’nin mahsul beklentisi 400 bin balya azaldı.