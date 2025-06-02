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Bakır haftaya zayıf doların etkisiyle yükselişle başladı

LME'de bakır fiyatları, zayıf doların etkisiyle yükseldi. Ancak ABD-Çin ticaret çatışması kazançları sınırladı.

Haber Merkezi
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Bakır haftaya zayıf doların etkisiyle yükselişle başladı
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Londra’da fiyatları, pazartesi günü zayıf doların desteğiyle yükseldi, ancak ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanması tedarik zinciri endişelerini artırdı ve metal fiyatlarının daha fazla yükselmesini sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır fiyatı, erken işlemlerde yüzde 0,7 artışla 9.561,5 dolar/tona yükseldi.

Çin'in emtia piyasaları bugün Dragon Boat tatili nedeniyle kapalı.

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük vergisi politikasının potansiyel büyüme ve enflasyon risklerini değerlendirirken, dolar geçen hafta gördüğü kazançlarını azaltarak hafif düşüş gösterdi.

Trump'ın cuma günü ithal çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarmayı planladığını açıklamasının ardından ticaret gerilimleri yoğunlaştı ve küresel çelik üreticileri üzerindeki baskı arttı.

Cumartesi günü açıklanan resmi bir ankete göre, Çin'in imalat faaliyeti mayıs ayında ikinci ayda da daraldı, bu da ABD ile uzayan ticaret savaşı ortamında ekonomiyi desteklemek için daha fazla teşvik beklentilerini artırdı.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.446 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 1.970 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 2.638,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 30.456 dolar/tondan, nikel ise yüzde 0,9 artışla 15.375 dolar/tondan işlem gördü.

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