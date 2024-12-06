Bitcoin 100 bin dolar sınırını da geçti

BERFİN ÇİPA

ABD başkanlığına Donald Trump’ın seçilmesinin ardından yüzde 47’nin üzerinde yükselen Bitcoin (BTC) durdurulamıyor! Kasım ayından bu yana rekor üstüne rekor kıran Bitcoin’de bu sefer 100 bin dolarlık kritik eşik aşıldı. Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti. Geçen haftadan bu yana yaşanan kar realizasyonlarının ardından güçlü ETF girişleri BTC’ye can suyu olurken Trump’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına kripto para dostu Paul Atkins’i aday göstererek başkanlık dönemine ilişkin ilk piyasa dostu sinyali vermesi de pozitif fiyatlandı.

‘BTC’nin küresel kabulü hızlandı

Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, Bitcoin’in 100 bin doları aşmasının, birkaç ana faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu: “İlk olarak, ABD’de SEC başkanlığına Paul Atkins gibi kripto dostu bir ismin atanması, piyasalarda güçlü bir olumlu etki yarattı. Bu durum, düzenleyici ortamın kripto lehine değişeceği beklentisini artırdı. İkinci olarak, BlackRock gibi dev kurumsal oyuncuların Bitcoin ETF’lerine yaptığı güçlü yatırımlar, hem likiditeyi artırdı hem de bireysel ve kurumsal yatırımcıların güvenini pekiştirdi. Son olarak, küresel ekonomik belirsizlikler, Bitcoin’i bir değer saklama aracı olarak öne çıkardı. Özellikle Rusya gibi ülkelerden gelen dijital varlıklara olan destekleyici açıklamalar, Bitcoin’in küresel kabulünü hızlandırdı.”

2024’te en iyi getiri sağlayan varlık’

SEC başkanlığı için Paul Atkins’in aday gösterilmesinin kısıtlayıcı regülasyonları kaldırılmasının yolunu açacağını bunun da piyasada pozitif bir hava yaratacağını belirten Kripto Para Uzmanı Ozan Kara, “Bu sene Bitcoin, ETF ve kurumsal etkisi ile en iyi getiri sağlayan varlık oldu. Trump’ın seçilmesinin kriptolar için olumlu sonuç vereceği herkes tarafından bekleniyordu. Trump’ın seçim zaferinden sonra piyasa 1.3 trilyon dolar daha büyüdü. Bitcoin çok hızlı yükselişi sırasında 100 bin dolar seviyesini aşamadan mola vermişti. Son düzeltme, Mt.Gox cüzdanındaki hareketler nedeniyle yaşanmıştı. Ancak bu kadar güçlü bir atmosferden sonra Bitcoin’in 100 bin doları geçmesi biraz malumun ilânı oldu. Atkins’in kısıtlayıcı regülasyonları kaldırması bekleniyor” dedi.

‘Kar realizasyonu oynaklığı artırıyor’

Kar realizasyonuna dikkat çeken Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, “Hem Bitcoin’in stratejik rezerv olacağı beklentisi hem faiz indirimleri piyasayı bir süredir besliyordu. Fed Başkanı Powell’ın BTC’yi dijital altına benzetmesi ve aynı konuşmada faiz indirimi sinyalleri vermesi 100.000 bandının kırılmasının önünü açtı. 104.000’in üzerini test eden Bitcoin’de ise beklentiler pozitif ilerlemeye devam ediyor. Ancak, yatırımcının kar rasyosunun yükselmesi piyasa içerisinde geçişkenliğin artması kritik döngülerde kar realizasyonunu tetikliyor ve oynaklık düzeyini artırıyor” diye konuştu.

‘Ana akım finansal varlığa dönüşte büyük an’

Binance CEO’su Richard Teng, Bitcoin’in 100 bin doları aşmasını kripto varlık piyasası için dönüştürücü bir an olarak tanımlayarak “Bu dönüm noktası Bitcoin’in niş bir varlıktan ana akım bir finansal enstrümana dönüşüm yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların artan ilgisini çeken bu yükseliş, kripto varlıkların finansal ekosistemdeki büyüyen rolünü güçlendiriyor ve daha geniş çaplı benimsenmeyi teşvik ediyor” dedi.

Powell’in dijital altın tanımı da destekledi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in Bitcoin’e yönelik dolara değil de altına rakip olduğunu söylemesi ve altının dijital versiyonu tanımlaması da Bitcoin fiyatındaki yükselişte etkili oldu. koinbulteni.com Kurucusu Fatih Taşdemir, Powell’ın açıklamalarına atıfta bulunarak “Fiyat, 98 bin dolar seviyesinden Fed Başkanı Powell’ın Bitcoin’i “altının dijital versiyonu” olarak nitelendirmesinin ardından ciddi yükseliş yaşayarak 103.425 dolara erişti. Yükselişteki diğer bir faktör de spot Bitcoin ETF’lerine olan yoğun talep olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda küresel finansal sistemin önemli bir parçası haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu” diye konuştu.

Bitcoin için 2025’te ne bekleniyor?

■ Yeygün: Bitcoin’in 100 bin doları aşması tarihi bir dönüm noktası, ancak önümüzdeki süreçte piyasa dinamiklerini dikkatle izlemeliyiz. 2025 yılına kadar BTC’nin 150 bin ila 200 bin dolar arasında bir seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.

■ Çelik: Bitcoin stratejik rezerv olursa farklı ülkelerden de benzer adımların gelmesi ve talebin artması öngörülebilir. Bu noktada 21 milyon adetle sınırlandırılmış BTC’de arzın kısıtlı ve talebin yüksek olması fiyatlarda ani sıçrama yaratabilecek durum yaratır. Trump’ın gümrük politikası, Ortadoğu’da yaşanan gerilim ve ülkelerin kripto aksiyonları ise anlık fiyatlama üzerinde etkili olabilir.

■ Kara: Trump 2.0 ile gelecek ithalat sınırlamalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği tam olarak bilinmiyor. Bu belirsizliklere ek olarak, siyasi tarafta dünyanın her bölgesinden ufak ufak belirsizlik sinyalleri gelmeye devam ediyor. Güçlü dolar, Bitcoin ve altcoinler için o kadar olumlu değil. Ancak son dönemde doların Bitcoin ile beraber güçlenmesi, 2025’te kripto paralar için karamsar olmaya gerek olmadığının sinyalini veriyor. Daha önemli bir konu ise Bitcoin’in 100 bin doların altına düşmemesi olacaktır.

■ Taşdemir: Kısa vadeli dalgalanmanın ardından, Bitcoin’in güçlü bir ralliye devam edeceği öngörülüyor. Uzmanların büyük bir kısmı, Bitcoin fiyatının bu dönemde yeniden hız kazanarak 200 ila 250 bin dolar arası bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Altcoinler için seçicilik çok önemli

Bitci CEO’su Yeygün Bitcoin’in yükselişinin, altcoinler için de dikkat çekici bir fırsat yaratabileceğini ancak yatırımcıların daha seçici olması gereken bir döneme girildiğini vurguladı. Yüksek kaliteli projeler, gerçek kullanım alanları ve güçlü ekosistemlere sahip altcoinlerin öne çıkacağını söyleyen Yeygün, “Özellikle Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinler, Bitcoin’den gelen sermaye rotasyonu sayesinde güçlü performans sergileyebilir. Bu dönemde yatırımcıların, projelerin temel analizine odaklanarak bilinçli kararlar alması kritik önem taşıyor” dedi. Kripto Para Uzmanı Kara da 100 bin dolar eşiğinin aşılmasının altcoinler için daha pozitif olmasını beklediği bir gelişme olduğunu ancak Bitcoin’in dominansının yüzde 57 seviyelerinin üzerine çıktığını kaydetti. Kara, “2025’in riskleri daha fazla olsa da altcoinler için daha olumlu bir yıl geçmesini beklerim” dedi. Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, Bitcoin’in sakinleşmesinin ardından altcoin piyasasında canlılığın yaşanabileceğini ancak biraz daha sabredilmesi gerektiğini vurguladı.