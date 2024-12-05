Bitcoin, 2025 sonuna kadar 200 bin doları hedefleyebilir

Standard Chartered'dan Geoff Kendrick, Bitcoin akışlarının bu yıl kurumsal yatırımcılar tarafından domine edildiğini ve bunun kripto para biriminin bir gecede 100 bin doları aştıktan sonra 2025 sonuna kadar potansiyel olarak 200 bin dolara ulaşmasıyla devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kendrick, kurumların ABD spot borsa yatırım fonları ve yazılım grubu MicroStrategy tarafından yapılan büyük alımlar yoluyla yılbaşından bugüne kadar 683 bin Bitcoin satın aldığını ve bu girişlerin 245 binin ABD başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleştiğini savundu.

Kendrick, “2025 yılında, kurumsal akışların 2024 hızında veya üzerinde devam etmesini bekliyoruz” dedi.

MicroStrategy üç yıllık satın alma planının önünde gidiyor. Emeklilik fonları ETF Bitcoin varlıklarının küçük bir kısmını oluşturuyor ancak beklenen ABD düzenleyici değişiklikleri nedeniyle 2025'te artması bekleniyor.