Fed Başkanı Powell: Bitcoin dolara karşı değil, altına karşı bir rakip

Fed Başkanı Jerome Powell, Bitcoin’in altına doğrudan rakip olduğu ve ABD doları için bir tehdit oluşturmadığı yönündeki görüşünü yineledi.

Powell: Bitcoin spekülatif olarak kullanılıyor

New York Times’ın ev sahipliğinde düzenlenen DealBook Zirvesi’nde konuşan Powell, “İnsanlar Bitcoin’i spekülatif bir varlık olarak kullanıyor. Tıpkı altın gibi, sadece sanal, dijital.” dedi.

“Bitcoin dolara karşı değil, altına karşı bir rakip"

“İnsanlar bunu bir ödeme şekli ya da değer deposu olarak kullanmıyor. Oldukça değişken. Dolar için bir rakip değil. Gerçekten altın için bir rakip.”

Bitcoin’i daha önce de altınla kıyaslamıştı

Fed Başkanı bu yorumları daha önce de yapmış, Mart 2021’de Uluslararası Ödemeler Bankası’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte Bitcoin’i altınla kıyaslamıştı.

Powell'ın yorumları sonrasında Bitcoin yükselişe geçti

Bu yorumlardan bu yana Bitcoin yüzde 70 yükselirken altın sadece yüzde 52 arttı.

DealBook Zirvesi’nde Powell, insanların Bitcoin’i Fed ve ABD dolarına olan inanç eksikliğinin bir sembolü olarak gördüğü fikrini de reddetti.

New York Times muhabiri Andrew Ross Sorkin Powell’a Bitcoin sahibi olup olmadığını sorduğunda Powell basit bir yanıt verdi:

“Buna iznim yok.”

Ancak Powell, kripto şirketlerinin “sağlık ve refahlarını” tehdit etmedikleri sürece bankalarla iş yapmalarında bir sakınca görmediğini söyledi.

Tüketicinin korunması Powell’ın altını çizdiği bir diğer önemli faktör oldu ancak Fed’in bu alanı doğrudan düzenlemediğini belirtti.