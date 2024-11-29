Trump'ın ikinci dönemi Bitcoin için fırsat olabilir! 2026 sonunda bu rakamı görebilir

New York merkezli yatırım bankası The Benchmark Company’nin kıdemli analisti Mark Palmer, Bitcoin’in fiyatının 2026 yılı sonuna kadar 225.000 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu öngörü, Çarşamba günü yaklaşık 95.000 dolardan işlem gören kripto paranın mevcut seviyelerinden yüzde 136 oranında bir artış anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde de yatırım bankası Standard Chartered kripto para birimi için 200.000 dolar hedef belirtmişti.

CNBC-e'nin haberine göre Palmer, bu hafta Yahoo Finance’e verdiği röportajda, Bitcoin fiyatındaki bu yükselişin büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle destekleneceğini belirtti. Palmer’a göre, özellikle emeklilik fonları ve büyük ölçekli yatırımcılar Bitcoin’i portföylerine dahil etme konusunda giderek daha cesur adımlar atıyor.

“Çok sayıda yetersiz fonlanmış emeklilik planı var"

Palmer, bu durumu geçmişte altın piyasasında yaşanan gelişmelere benzetti. 2000’lerin başında altın borsa yatırım fonlarının yatırımcılar ve emeklilik fonları tarafından portföylere dahil edilmesiyle altının değerinin %845 oranında arttığını hatırlattı. Benzer bir sürecin Bitcoin için de yaşanabileceğini söyleyen Palmer, “Çok sayıda yetersiz fonlanmış emeklilik planı var. Bitcoin, potansiyel yükselişi yüksek ve diğer varlıklarla korelasyonu düşük bir yatırım aracı. Bu nedenle portföylerde yer alması mantıklı,” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’in fiyat artışını destekleyecek bir diğer faktör ise madencilik ödüllerinin dört yılda bir yarıya indirildiği halving (yarılanma) etkinlikleri olarak öne çıkıyor. Palmer, Bitcoin’in önceki yarılanma süreçlerinde, etkinlikten sonraki 14-16 aylık dönemde önemli fiyat artışları yaşadığını hatırlatarak arz-talep dinamiklerinin bu süreçte belirleyici olacağını vurguladı.

Trump faktörü

Bitcoin yatırımcıları, Trump’ın olası ikinci döneminde kripto paralar için daha elverişli bir düzenleyici ortam oluşabileceği beklentisiyle hareket ediyor. Palmer, kripto para piyasalarında “kripto başkanı” olarak tanınan Trump’ın düzenlemeleri hafifletme ve hatta ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma yönünde adımlar atabileceğini öne sürdü. Trump’ın Beyaz Saray’da bir “kripto çarı” ataması planladığı iddiaları da Bitcoin için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Palmer, bu tür bir pozisyonun ABD’yi kripto ve Bitcoin madenciliği gibi alanlarda lider yapabileceğini belirtti.

Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma ihtimali yüzde 73

Bu iyimserlik, Wall Street’in de Bitcoin konusunda daha yüksek hedefler belirlemesine neden oluyor. Özellikle tahminciler, Trump’ın ikinci dönemine hazırlanırken Bitcoin için iddialı fiyat tahminleri yapıyor. Tahmin piyasası Polymarket’te, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma ihtimali yüzde 73 olarak gösteriliyor. Deribit borsası verilerine göre ise opsiyon yatırımcıları, Bitcoin’in 2024 sonuna kadar altı haneli seviyelere ulaşacağına dair yoğun şekilde bahis yapıyor.