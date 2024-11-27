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İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125.000 dolara, 2025 sonunda ise 200.000 dolara ulaşmasını öngördü. Banka, kısa vadede Bitcoin'in 88.700 dolara kadar düşebileceği uyarısında bulunarak, bu seviyelerde alım yapılmasının yatırım fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
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Standard Chartered, kripto para piyasasında dikkat çeken bir fiyat hedefi ortaya koydu. Banka, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 125.000 dolara, 2025 yılı sonunda ise 200.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

CNBC-'e'nin haberine göre Banka her ne kadar yıl sonu için 125.000 dolar seviyesini hedef göstermiş olsa da önüzümdeki günlerde kısa vadeli fiyat hareketlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yayımlanan yatırımcı notunda banka analistleri güncel olarak 95.000 dolar seviyesinde bulunan BTC için özellikle 88.700 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Bu seviyenin aşılması halinde 85.000 dolar civarına kadar bir düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, banka bu düşüşlerin yatırım fırsatı yaratabileceğini düşünüyor. Özellikle 85.000 ila 88.700 dolar aralığında alım yapılmasının stratejik bir hamle olabileceği ifade edildi.

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