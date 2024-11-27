Otokar, Romanya ile askeri araç ihalesini imzaladı

Otokar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ‘Romanya-4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç İhalesinin Sonuçlanması’ hakkında açıklama yaptı.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Romtehnica arasında 27 Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalandığı, güncel kur ile yaklaşık 31 milyar TL olan sözleşme kapsamında, ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunduğu ifade edildi.

Teslimatların 2025’in son çeyreğinde başlayarak partiler halinde 5 yıl içerisinde tamamlanacağı duyuruldu.

Konu hakkında şu ifadelere yer verildi; “20 Mart 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın (Romtehnica) açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye Şirketimiz tarafından teklif verildiği; 4 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamızda da teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, ihale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısının Şirketimize iletildiği kamuya açıklanmıştır.

Gelinen aşamada sözleşme görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış, Şirketimiz ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Romtehnica arasında 27 Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Toplam tutarı KDV hariç 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) (güncel kur ile yaklaşık 31 milyar TL) olan sözleşme kapsamında, ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır.

Proje kapsamında Otokar'ın doğrudan elde edeceği gelirlerin, ileride belirlenecek yapıya göre değişebilmek üzere, Türkiye'den gerçekleştirilecek araç ihracatının yanında demonte kit ve parça satışları, bazı entegre lojistik destek hizmetleri gibi gelirlerden oluşması öngörülmektedir.

İlgili teslimatların 2025 yılı son çeyreğinde başlayarak partiler halinde 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”