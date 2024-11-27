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ABD konut piyasasında yükseliş: Satışlar beklentiyi aştı

ABD'de ekimde bekleyen konut satışları, yüzde 2 artışla beklentilerin aksine yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD konut piyasasında yükseliş: Satışlar beklentiyi aştı
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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 77,4'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 2,1 azalacağı yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık yüzde 7,5 artarak 75,9 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, ekimde yıllık bazda da yüzde 5,4 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaklaşık iki yıldır baskılanan konut satışlarının ardından konut satın alma ivmesinin arttığını belirtti.

Yun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde kısa vadeli bankalar arası kredi faiz oranını düşürme kararına rağmen mortgage faiz oranlarında ılımlı bir artış yaşansa da devam eden istihdam artışı ve artan konut stokunun daha fazla tüketiciyi pazara çektiğini ifade etti.

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