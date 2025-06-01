TPAO'nun bir adet petrol işletme ruhsatının süresini uzatıldı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün bir adet petrol işletme ruhsatının süresini 10 yıl uzattı.
MAPEG'in konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3255 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin, 14.06.2025 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 14.06.2035 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.