TPAO'nun bir adet petrol işletme ruhsatının süresini uzatıldı

MAPEG'in konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3255 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin, 14.06.2025 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 14.06.2035 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.