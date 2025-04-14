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Petrol fiyatları aşağı yönlü risklerle karşı karşıya

Goldman Sachs Emtia Araştırmaları'nın üç üyesi, petrol fiyatlarının aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları aşağı yönlü risklerle karşı karşıya
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Analistlere göre, Brent ham petrolünün fiyatının zayıflaması ve 2025'in geri kalanında varil başına ortalama 63 dolar, 2026'da ise varil başına ortalama 58 dolar olması bekleniyor.

Batı Teksas ham petrol fiyatının ise düşmesi ve bu yılın geri kalanında ortalama 59$/varil, gelecek yıl ise 55$/varil olması bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ticaret savaşı nedeniyle zayıf seyredeceği, OPEC8+ üretimine uyumun ise kısmen grup liderliğinden gelen sinyaller nedeniyle önümüzdeki haftalarda bir miktar toparlanacağı tahmin ediliyor.

Ön-ay vadeli Batı Teksas ham petrol kontratları en son yüzde 0,47 düşüşle 61,21 dolar/varil; Brent ham petrol kontratları yüzde 0,45 düşüşle 64,47 dolar/varil seviyesinde.

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