Bakır piyasası kazançlarını azalttı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, günün erken saatlerinde bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 07.07'de %0,1 artışla 9.160 dolar/ton oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, %1,5 artışla 75.920 yuan/ton (10.389,61 dolar) oldu.

Dolar endeksi rakipleri karşısında %0,4 düştü.

Trump dün, önümüzdeki hafta içinde ithal yarı iletkenlere yönelik gümrük tarifelerini açıklayacağını söyledi ve sektördeki bazı şirketlere esneklik tanınacağını belirtti.

Başkanın bu taahhüdü, Trump yarı iletken sektöründe ticareti sıfırlamaya çalışırken akıllı telefon ve bilgisayarların Çin'e yönelik karşılıklı gümrük vergilerinin dışında tutulmasının muhtemelen kısa ömürlü olacağı anlamına geliyor.

Analistler, tarife tehditlerinin bakır için bir odak noktası olmaya ettiğine dikkat çekerek ancak Pekin'in büyük bir teşvikle karşılık verme olasılığının kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini kaydetti.

Yatırımcılar Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini hafifletmek için Çin'den ek teşvik önlemleri bekliyor.

SHFE'de alüminyum %0,4 artışla 19.695 yuan/tondan, çinko %0,5 artışla 22.465 yuan/tondan, kurşun %0,7 artışla 16.885 yuan/tondan, nikel %1,5 artışla 122.760 yuan/tondan, kalay %2,5 artışla 260.480 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum %0,5 değer kazanarak 2.408,5 dolar/tondan, kurşun %0,2 artışla 1.918 dolar/tondan, kalay %2,1 artışla 31.870 dolar/tondan, çinko %0,4 artışla 2.661 dolar/tondan ve nikel %0,6 artışla 15.155 dolar/tondan işlem gördü.