Petrol fiyatları geriliyor: Gözler Trump-Putin görüşmesinde

Geçen hafta %4'ün üzerinde kayıpların ardından, bu sabah ICE'de Brent ham petrolü 42 sent, yani %0,6 düşerek 66,18 dolara, ABD Batı Teksas ham petrolü 40 düşüşle 65,52 dolara geriledi.

Petrol piyasası, Trump ve Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı toplantıya odaklanmış durumda. Bu görüşmeler, Ukrayna'daki savaşa son vermeyi amaçlıyor. Görüşme sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesi beklentisi artarken, bu adımın uluslararası piyasalara olan arzı artırabileceği düşünülüyor. Ancak, barış görüşmeleri başarısız olursa ve çatışma uzarsa, analistler piyasaların hızlı bir şekilde daha boğa bir görünüme geçebileceğini ve bu durumun petrol fiyatlarında keskin bir yükselişe yol açabileceğini belirtiyor.

SS WealthStreet'in kurucusu Sugandha Sachdeva, "Eğer barış görüşmeleri başarısız olursa ve çatışma devam ederse, piyasa hızla yükselişe geçebilir ve fiyatlar keskin bir şekilde artabilir" dedi.

Bu arada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve yüksek tarifeler, küresel ekonomik aktiviteyi baskı altına alıyor, enflasyonist baskıları artırıyor ve tedarik zincirlerini bozuyor. Geçen hafta Brent %4,4 düşerken, WTI %5,1 geriledi ve küresel ekonomik görünüm hakkındaki endişeleri yansıttı.