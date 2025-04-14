  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin, tarife muafiyetinin ardından yükseldi
Takip Et

Bitcoin, tarife muafiyetinin ardından yükseldi

ABD'nin Çin'den gelen akıllı telefonlar ve diğer elektronik ürünler için geçici bir tarife muafiyeti duyurmasının ardından iyileşen risk algısıyla Bitcoin yükseliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin, tarife muafiyetinin ardından yükseldi
Takip Et

ING analistleri yayımladıkları bir notta, muafiyetin daha fazla tarife geri dönüşünün takip edebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtığını söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı iletkenlere tarifelerin yakın olduğunu ve telefonlarla ilgili bir kararın yakında geleceğini belirtmesinin ardından piyasaların temkinli kaldığını ifade ettiler.

Notta, "Washington'dan gelen karışık sinyaller ve devam eden ticaret gerginlikleri yatırımcılar arasında kafa karışıklığına yol açarak doları zayıflattı ve uzun vadeli yatırım planlaması ve ABD'nin ekonomik istikrarı konusunda endişelere yol açtı" denildi.

Bitcoin, Pazar günü bir buçuk haftalık zirve olan 86.042 dolara ulaştıktan sonra bugün %1,2 yükselerek 84.474 dolara çıktı.

Goldman Sachs altın tahminini yükselttiGoldman Sachs altın tahminini yükselttiAltın Haberleri

 

Kripto Para
ABD'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasa geçti: DeFi platformlar için vergi bildirimi kaldırıldı
ABD'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasa geçti
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde yeni eğitim dönemi başlıyor
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde yeni eğitim dönemi başlıyor
ABD-Çin vergi hamleleri kripto piyasasını dalgalandırdı
ABD-Çin vergi hamleleri kripto piyasasını dalgalandırdı
Hoskinson: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir
Hoskinson: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir
Trump ailesinin dijital varlık girişimleri kripto mevzuatını zorlaştırıyor
Trump ailesinin dijital varlık girişimleri kripto mevzuatını zorlaştırıyor
Trump'ın 90 günlük duraklama hamlesi kripto para piyasasını uçurdu: Bitcoin ne kadar oldu?
Trump'ın 90 günlük duraklama hamlesi kripto para piyasasını uçurdu