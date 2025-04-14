Bitcoin, tarife muafiyetinin ardından yükseldi

ING analistleri yayımladıkları bir notta, muafiyetin daha fazla tarife geri dönüşünün takip edebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtığını söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı iletkenlere tarifelerin yakın olduğunu ve telefonlarla ilgili bir kararın yakında geleceğini belirtmesinin ardından piyasaların temkinli kaldığını ifade ettiler.

Notta, "Washington'dan gelen karışık sinyaller ve devam eden ticaret gerginlikleri yatırımcılar arasında kafa karışıklığına yol açarak doları zayıflattı ve uzun vadeli yatırım planlaması ve ABD'nin ekonomik istikrarı konusunda endişelere yol açtı" denildi.

Bitcoin, Pazar günü bir buçuk haftalık zirve olan 86.042 dolara ulaştıktan sonra bugün %1,2 yükselerek 84.474 dolara çıktı.