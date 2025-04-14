Goldman Sachs altın tahminini yükseltti

Goldman Sachs, beklenenden daha güçlü merkez bankası talebi ve resesyon riskleri nedeniyle ETF girişlerinin artmasını gerekçe göstererek, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, işlem aralığını 3650-3950 dolar olarak öngördü.

Banka yayınladığı notta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi açıklamalarının tetiklediği ve diğer varlık sınıflarındaki kayıpları karşılamak için, güvenli liman metalini bile yüzde 5'e varan oranlarda aşağı çeken piyasa satışlarından, altının etkileyici bir şekilde toparlanmasının ardından 2025 fiyat hedefini yükselttiğini vurguladı.

UBS de altın tahminini yükseltmişti

Cuma günü, UBS de 2025 altın tahminini daha önce 3.200 dolar olan ons başına 3.500 dolara yükseltti. UBS stratejisti Joni Teves bir notta, "Artan tarife belirsizliği, daha zayıf büyüme, daha yüksek enflasyon ve devam eden jeopolitik riskler ortamında altın tahsisatlarını artırma durumu her zamankinden daha zorlayıcı hale geldi" dedi. Teves, değişen küresel ticaret, ekonomik ve jeopolitik manzaranın altının daha güvenli bir yatırım limanı olarak rolünü güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.