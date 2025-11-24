Petrol fiyatları, jeopolitik gelişmelerle düşüşünü sürdürdü

Brent petrolü %0,22 azalarak varil başına 62,42 dolara kadar gerilemenin ardından yüzde 0,1 düşüşle 62,50 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de yüzde 0,12 düşüşle 57,99 dolarda.

Bu düşüşün temel nedeni, Rusya-Ukrayna barış anlaşması ihtimalinin, Moskova'ya uygulanan yaptırımları kaldırarak piyasaya daha fazla arz gelmesine yol açabileceği endişesi oldu.

Pazar günü ilerleme kaydedilen barış planı, yaptırımların geri çekilmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, ABD dolarının altı haftanın en büyük haftalık yükselişini kaydetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için petrolü daha pahalı hale getiriyor.

Barış adımlarıyla petrole satış geldi

IG analisti Tony Sycamore, "Satış dalgası esas olarak Başkan Trump'ın, piyasaların önemli bir Rus arzının önünü hızla açacak bir yol olarak gördüğü Rusya-Ukrayna barış anlaşması için gösterdiği güçlü çabadan kaynaklandı" ifadelerini kullandı. Sycamore, bir barış anlaşmasına yönelik adımların, Rosneft ve Lukoil'e uygulanan ve cuma günü yürürlüğe giren ABD yaptırımlarının neden olduğu kısa vadeli aksaklığı çok geride bıraktığını da sözlerine ekledi. Bu yaptırımlar sonucunda yaklaşık 48 varil Rus ham petrolü denizde mahsur kalmış durumda.

Analistler, Brent petrolü içinr bugün destekt noktasını 62,37 dolar olarak işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 61,70 dolarak doğru bir geri çekilme görülebilir. Yukarıda dirençler ise 62,89 ve 63,41 dolarda.