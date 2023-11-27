Petrol, kritik toplantı öncesi düşüşte

Küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 79,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,88 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Cuma günü 82,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Belirsizlikler sürüyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Uzmanlar, grubun anlaşmazlığa düştüğünü, özellikle Afrikalı üretici ülkelerin arz miktarına ilişkin fikir ayrılıklarının oluştuğunu ifade ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde bu hafta açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi, piyasalardaki talep belirsizlikleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.