1 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinin fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek 1 ayın zirvesini gördü. Piyasalar, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip edecek.

Dün 2050 dolara kadar yükselerek 1 ayın zirvesini gören ons altın, bugünkü işlemlerde ise 2046 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,12 kazançla 2046 dolarda işlem gördü.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, iki parametredeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2065 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,37 primle 2060 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.363,41 lira

Gram altın 2.133,04 lira

Yarım altın 6.726,81 lira

Gremse altın 35.138,00 liradan el değiştiriyor.