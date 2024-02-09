9 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, yatay bir seyirde hareket ederken; gram altın fiyatı, dolar kurundaki yükselişle primli. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 9 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, Çin piyasalarının Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı olduğu bugünkü sığ işlemlerde yatay seyrederken, dolar endeksinin yükselmesi Orta Doğu'daki siyasi gerilimle güvenli liman varlıklarına yönelik artan talebi dengeledi.
2035 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 2033 dolardan işlem gördü.
Gram altına 'dolar' desteği
Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın; ons altındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişle primli seyrediyor. 2007 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,26 primle 2004 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.279,33 lira
Gram altın 2.075,91 lira
Yarım altın 6.558,66 lira
Gremse altın 34.199,00 liradan el değiştiriyor.