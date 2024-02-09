9 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, Çin piyasalarının Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı olduğu bugünkü sığ işlemlerde yatay seyrederken, dolar endeksinin yükselmesi Orta Doğu'daki siyasi gerilimle güvenli liman varlıklarına yönelik artan talebi dengeledi.

2035 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 2033 dolardan işlem gördü.

Gram altına 'dolar' desteği

Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın; ons altındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişle primli seyrediyor. 2007 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,26 primle 2004 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.279,33 lira

Gram altın 2.075,91 lira

Yarım altın 6.558,66 lira

Gremse altın 34.199,00 liradan el değiştiriyor.