ABD tahvil getirilerinde düşüş bekleniyor

ABD Hazine kağıdı getirilerinde düşüş bekleniyor. “Tüm zamanların en yüksek seviyesindeki hisse senedi piyasası, ABD faizlerinin daha düşmesi ve getiri eğrisinin daha da dikleşmesi gerektiği görüşümüzü paylaşan yatırımcıların zihninde ağırlık oluşturabilir,” diyen stratejistler, yatırımcıların ABD Hazine getirilerindeki herhangi bir yükselişi risk eklemek için kullanmalarını önerdi.

Stratejistler, “9 Temmuz'a yaklaşırken, ek tarife duyuruları üzerine Hazine getirilerindeki herhangi bir yükselişi, uzun vadeli işlemlere ve eğri dikleştiricilere eklemek için kullanmanızı öneririz” değerlendirmesini de yaptı.

İki yıllık Hazine getirisi 0,8 baz puan artışla yüzde 3,747'ye yükseldi; 10 yıllık getiri ise yüzde 4,282'de yatay seyrediyor.