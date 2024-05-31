Ünlü banka yıl sonu dolar/TL tahminini düşürdü
ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan, dolar/TL için yıl sonu hedefini revize etti ve 36 TL'den 35,5 TL'ye düşürdü. Tahvil tavsiyesini ise, "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.
Reuters
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ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e revize etti.
Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.
Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.