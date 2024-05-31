TCMB'nin swap hariç net rezervleri pozitifte

Merkez Bankası analitik bilançosundan bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 29 Mayıs itibariyle Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 4 yıl 2 ay aradan sonra ilk kez pozitife döndü.

Bankacıların yaptığı hesaba göre 29 Mayıs itibariyle Merkez Bankası'nın Hazine mevduatı ve swap hariç net rezervi -8 milyar dolar oldu. Hazine mevduatı eklendiğinde ise swap hariç net rezervler +0.9 milyar dolar ile pozitif tarafa geçti.

Swap hariç net rezervler en son 20 Mart 2020’de pozitifti. Bu yıl 29 Mart haftasında -65,5 milyar dolarla en düşük seviyeyi görmüştü. Yerel seçimlerin ardından Merkez Bankası’nın rezerv için döviz alımları, yabancı yatırımcıların girişi ve yurtiçi yerleşiklerin dövizden TL’ye geçişi swap hariç net rezervleri pozitif seviyeye taşımada etkili oldu. Öte yandan Merkez Bankası haftalık verilerine göre net uluslararası rezervleri 24 Mayıs itibarıyla 6 milyar 509 milyon dolar artış ile 40 milyar 349 milyon dolar oldu. Bu arada Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi de geçen hafta 9.7 milyar dolar artışla -5.1 milyar dolar seviyesine geldi. Bir önceki hafta -14.8 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası toplam rezervleri ise 17 Mayıs'taki 139.1 milyar dolardan 24 Mayıs haftasında 142.2 milyar dolara yükseldi.

19,2 milyar dolar

TÜİK'e göre, Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4 yükselerek 29 milyar 117 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı 9 milyar 863 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,1'e geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.

"Global piyasadaki belirsizlik, yatırımcıyı borsadan mevduat faizine yönlendiriyor"

Nasıl Bir Ekonomi TV'de Ekonomi Masası'nın konuğu olan İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, mevduat faizlerinin TL'de likidite bolluğu nedeniyle geri çekilirken, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarla bunu biraz sınırladığını ifade etti. Tekrar kısmi de olsa yukarı yönlü bir seyrin olduğunu belirten Toros, “Yatırımcılar biraz daha risksiz getirilere yöneliyor. Çünkü global piyasalardaki belirsizliğin Borsa İstanbul’a sirayet etmesi, yabancı yatırımcıların biraz daha mevduat faizi tarafına kaymasına sebebiyet veriyor. Bu da otomatik olarak Borsa İstanbul’dan para çıkışını hızlandırıyor” dedi. İleriye dönük projeksiyonlarda, belki de yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de gelmeye başlayabileceğini dile getiren Toros, “Enflasyonun özellikle temmuz ve ağustos aylarında baz etkisinden kaynaklı sert geri çekilecek olmasıyla birlikte bence eylül ayından sonra para ve maliye politikalarının ne kadar işlediğini göreceğiz” diye konuştu.

Yüzde 0,8

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Nisanda 99 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2'ye geriledi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

1,5 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinde kesintisiz girişi geçen haftayla birlikte 9. haftaya taşındı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 24 Mayıs ile biten haftada yabancı yatırımcılar tahvilde 1 milyar 570,33 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 9 haftada yabancı yatırımcının tahvilde net alımı 7 milyar 457,7 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri 24 Mayıs haftasında bir önceki hafta olduğu gibi yabancının hisse senedinde ise çıkışının sürdüğünü gösterdi. 17 Mayıs haftasında 232.7 milyon dolar hisseden net çıkış yapan yabancı yatırımcı, 24 Mayıs haftasında da 27.93 milyon dolar daha net satış gerçekleştirdi.

708 milyon dolar

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 708 milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 516 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerde 809 milyon dolar arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 24 Mayıs haftasında 14.6 milyar dolar azaldı. Son düşüşle birlikte kur korumalı mevduatlar 2.16 trilyon TL'ye düştü.