Altın fiyatları 1 haftanın en düşük seviyesini gördü

EKONOMİ

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi 1912 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı sonrasında, ileriki dönemlere yönelik izleyecekleri faiz politikasıyla ilgili mesajlarının piyasalar açısından yön belirleyici olması bekleniyor. Fed, faiz kararını yarın Türkiye saatiyle 22:00’de açıklayacak. Başkan Powell’ın basın toplantısı ise 22:30’da gerçekleşecek.

Ons altın, haftanın ikinci işlem gününde gerçekleşen işlemlerde en düşük 1912 doları, en yüksek ise 1927 doları gördü. Sarı maden, saat 09:30 itibarıyla ise yüzde 0,34 düşüşle 1915 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın 4 gündür geriliyor

Geçtiğimiz perşembe günü 1178 liraya kadar yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dört iş günü aralıksız değer kaybediyor. Altının gram fiyatı, bugün 1156 liraya kadar gerileyerek 23 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gram altındaki düşüşte, ons altında yaşanan düşüş etkili oldu.

Gram altın, gün içerisinde en yüksek 1165 liraya tırmanırken, şu dakikalarda yüzde 0,28 oranında düşüşle 1157 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1928 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 938 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1164 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1159 lira seviyeden başladı.