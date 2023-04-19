Altın fiyatlarında neler oluyor?

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görürken; bugün ise, 1971 dolara kadar geri çekildi ve 3 Nisan’dan buna en düşük seviyeye geriledi. ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi altın fiyatlarını 13 ayın zirvesine taşırken, ons altının gerilemesinde de ABD tarafından gelen veri ve haberler etkili oluyor.

ABD ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları doları dünyada güçlendirirken, altın fiyatlarını baskılıyor. Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söylemesiyle, ons altın yeniden psikolojik seviye olan 2000 doların altına sarktı. Ons altın bugünkü işlemlerde ise, en düşük 1971 doları görürken, en yüksek ise 2008 dolara tırmandı. Sarı maden saat 13:26 itibarıyla ise yüzde 1,54 oranında düşüşle 1974 dolara işlem görüyor.

Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin belirsizleri artırırken, Fed'in beklenenden daha uzun bir süre sıkı para politikasına devam edebileceği öngörülerini de kuvvetlendiriyor. Beklentiler, Fed'in mayıs toplantısının ardından haziran ayı toplantısında da faiz artırabileceği yönünde oluşuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed'in mayıs ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği bekleniyor. Bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin faiz artırımına yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükseliyor

Fed’in faiz artırım politikasına yönelik değişen beklentiler doları güçlendirirken, ABD tahvil faizlerini yükseltiyor. Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bugün 102 seviyesinin üzerini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,62’ye çıkarak 22 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken, ABD 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,27 seviyesine yükselerek 15 Mart’tan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altında negatif seyir

Ons altın fiyatı ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde değer kaybında hareket ediyor. Ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın 1230 liraya kadar geriledi. Şu dakikalarda ise yüzde 1,52 oranında düşüşle 1231 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor.

Altın fiyatları üzerinde bu veriler belirleyici olacak

Yalaz Özkanlı - Ata Yatırım Hazine Müdürü

Altının ons fiyatında 2000 dolar seviyesinin iyimser ve kötümser günler arasında bir pivot noktasına dönüştüğünü gözlemliyoruz. Fiyatların bu noktanın hangi tarafında gerçekleştiği ise, o gün doların küresel seyrine bağlı kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin ardından bazı Fed yetkilileri ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz artışları konusunda daha çekimser beyanatlarını takip etmiştik. Bu görüşler sonrası değer kaybeden dolar paralelinde altın fiyatları da 2040 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Son günlerde ise, aksi görüşte olan Fed yetkililerinin de seslerinin duyulması hem dolarda değer kaybını, hem de altın fiyatlarındaki yükselişi frenlemiş görünüyor. Dün Atlanta Fed başkanı Bostic'in faiz artışlarına devam edilerek sıkı politikanın korunması görüşüne St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın da faiz artışlarının sürmesi çağrısı eklenmiş oldu.

Altın fiyatlarının 1650 dolar seviyesinden 2000 dolar seviyesinin üstüne yükseldiği dönemde yüzde 1.68'den yüzde 1.14'e kadar gerileyen ABD reel getirilerinin bu son gelişmeler ile yeniden yüzde 1.30 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Buna paralel dolarda yaşanan değer kaybı kısmen geri alınmış olurken, altının ons fiyatı da yeniden 1980 dolar seviyesine geriledi. Bu seyirde altın fiyatları için Fed para politikasının nasıl şekilleneceğinin belirleyici olması beklenebilir. Fed'in mayıs toplantısının ardından karar metni 3 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Bu tarihe kadar açıklanacak PMI, fabrika siparişi, kişisel harcamalar gibi ABD verileri karara dair beklentileri ve dolayısı ile altın fiyatını etkileyebilecektir; güçlü gelen her veri faiz artışı ihtimalini arttırarak altın fiyatlarını baskılayabilir. Diğer yandan Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da son dönemde gördüğümüz üzere önemli kalacaktır.