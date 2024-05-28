Altın ve gümüş fiyatları 1 yıl sonra ne olur? İşte yeni senaryolar

ANZ'nin stratejistleri, "Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ederken, Çin'in 2024 yılının ilk çeyreğinde altın talebindeki etkileyici artış fiyat rallisini büyük ölçüde körükledi" dedi.

Çin, 2023 yılında Hindistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük altın takı alıcısı olmasının ardından şu anda külçe altın talebinde başı çekiyor.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Çinli tüketiciler de altın alımlarında ön planda yer alarak geçen yıl 603 ton altın takı satın aldı ve bu rakam 2022 yılına kıyasla yüzde 10'luk bir artış gösterdi. WGC, Çin'in mücevher talebinin bu yıl yüksek oranlarda kalmasını, hatta 2023'e kıyasla daha da yükselmesini bekliyor.

"Altın yeni zirveler yapmaya devam edecek"

UBS stratejistleri geçen hafta yayınladıkları bir notta altın için tahminlerini eylül sonuna kadar ons başına 2500 dolara, yıl sonuna kadar ise 2600 dolara yükseltti. Bankanın yükseliş görünümü, nisan ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlandırılmasına neden olan bir dizi yumuşak ABD verisinin yanı sıra daha güçlü Çin talebinden kaynaklanıyor.

Yüksek faizler, aynı zamanda güvenli bir liman olan Hazine tahvillerini yatırımcılar için daha cazip bir seçenek haline getirdiğinden, altın üzerinde baskı yaratma eğiliminde.

UBS'in Değerli Metaller Stratejisti Joni Teves CNBC'nin "Street Signs Asia" programına verdiği demeçte, "Altının yeni zirveler yapmaya devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Gümüş tartışmasız daha da ilginç oldu"

Değerli metaller araştırma danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Nikos Kavalis CNBC'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Gümüş tartışmasız daha da ilginç oldu - nihayet altınla arayı kapatmayı başardı" dedi. Kavalis, piyasa altının yükselişine ikna oldukça ve rahatladıkça, bu yatırımcıların daha fazlasının gümüşe yöneldiğini belirtti.

Teves, "Gümüşün aslında yüksek altın fiyatlarından gerçekten faydalanabilecek en iyi konumdaki değerli metal olduğunu düşünüyoruz. Arada çok güçlü bir korelasyon var" dedi.

Fed gevşediğinde, özellikle arz ve talep temellerinin sıkı kalması nedeniyle gümüşün "altından gerçekten daha iyi performans göstermek için iyi bir konumda" olduğunu da sözlerine ekledi.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Maden üretimindeki yavaş büyüme ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösteriyor ve bu da piyasayı yapısal bir açıkta tutacak" dedi.

Gümüş, endüstriyel amaçlar için yaygın olarak kullanılmakta ve genellikle otomobil, güneş panelleri, mücevher ve elektronik üretiminde yer almaktadır.

Metal Focus'tan Kavalis platin, paladyum ve rodyum gibi diğer değerli metallerin bu yıl açık vereceğini ve bu nedenle fiyatların destekleyici olması gerektiğini söyledi.