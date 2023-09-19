Altın yatırımcısının gözü Fed'de
Altın yatırımcısının gözü, yarın açıklanacak olan Fed'in faiz kararı ve verilecek mesajlarda olurken; olası sürpriz mesajlarla piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izleniyor. Altının ons fiyatı, kritik Fed öncesi 1929 – 1935 bant aralığında işlem görürken; saat 12.57 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1935 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1925 dolar destek, 1940 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Gram altın primli
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,15 primle 1681 liradan işlem görüyor.
Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamlamıştı.