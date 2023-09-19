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Dolar kuru, en yüksek 27,13 TL'yi gördü

Dolar kuru, sığ piyasada en yüksek 27,13 TL'yi görürken; Euro kuru ise, 29 TL'nin üzerine kadar taşındı.

Haber Merkezi
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Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,13 TL seviyesine kadar yükselirken; saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,10 primle 27,03 TL'de hareket etti.

Euro kuru da illikit piyasada 29,20 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,01 düşüşle 28,90 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,46 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 105,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,21 seviyesinde bulunuyor.

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