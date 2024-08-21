1 külçe altın 1 milyon doları aştı!

Ons altın yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 22 değer kazanırken, son bir yılda da ise yaklaşık yüzde 33 yükseliş gösterdi.

Analistler, Fed’in faiz indirimlerindeki beklentiler ve gerçekleşmelerle altına olan talebin de artacağını belirtirken, faizlerde olası düşüş, külçe altını ABD hazine tahvillerinden daha karlı bir hale getiriyor.

Çin’de dolarizasyonu azaltarak altına yönelen yatırımcılar talebi yükseltirken, dünya genelinde merkez bankaları bu yıl 483,3 ton yaklaşık 40 bin külçe altın aldı.

Merkez bankaları ve büyük altın tedarikçilerinin arasında kullanılan külçe altın ağırlığı 400 ons, 12,5 kilogram ağırlığında olmuyor. Piyasada daha hafif külçeler de bulunuyor.

Yatırım kurumları altın fiyatlarında beklentileri yükseltti

Bank of America (BofA) analistleri, altın fiyatının gelecek 1-1,5 yıl içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin ederken, kısaca yüzde 30'a yakın yükseliş potansiyeli demek oluyor.

Analistler, altında yükselişi perakende talebe bağlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimiyle bunu tetikleyerek daha yüksek işlem hacimlerinin de yolunu açabilecek.

JPMorgan, temmuz ayında altın beklentisini güncellerken, 2025 yılı hedef fiyatını 2500 dolardan 2800 dolara yükseltmişti.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs altında yükselişin sürmesini beklerken, beklentisini de 2024 yıl sonu için 2.300 dolardan 2.700 dolara çıkarmıştı.

UBS, ons altında 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselterek, ortalama fiyatı 2.365 dolara, yıl sonu tahminini de 2.600 dolara çıkardı.

Citi analistleri de 6-18 ay içinde ons altında 3 bin dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.

Türkiye’de altın tüketimi yüksek

Dünyada altının yüzde 50'si kuyumculukta kullanılıyor. Yüzde 40 oranında yatırımlarda kullanılan altının yüzde 10'u da sanayide kullanılıyor.

Dünyanın en büyük altın üreticileri Çin, Avustralya, ABD, Güney Afrika, Rusya, Peru ve Endonezya olurken, mücevheratta en büyük altın tüketicileri de Hindistan, Çin, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve BAE oluyor.