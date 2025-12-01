Altın fiyatları beş haftanın zirvesine çıktı

Altın fiyatları pazartesi günü ons başına 4.256 doların üzerine yükselerek beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed'in 9-10 Aralık toplantısında faiz indireceği beklentilerinin artması fiyatları destekledi.

Ons altın 4256,45 doların görülmesinin ardından hafif bir gerileme gösterse de cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 4235,55 dolardan işlem görüyor.

Analistler altın fiyatında yukarı hareketin 4290 dolara kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Yaşanacak bir geri çekilmede destek 4208 dolarda bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve uzun süren hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in faizleri yeniden indirebileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak imalat ve özel istihdam verilerini, politika toplantısı öncesi faiz indirim olasılığına dair sinyaller için yakından takip ediyor.

Altın bu yıl neredeyse her ayda kazanç kaydederek 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilemeye aday. Merkez bankası alımları ve ETF'lere güçlü sermaye girişleri, geçen ay fiyatları 4.380 doların üzerinde rekor seviyeye taşımıştı.