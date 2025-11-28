Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Haftalık kazanç yüzde 3'ü geçti

Altın fiyatları, Cuma günü iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarak haftayı güçlü bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcıların, aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar piyasayı dalgalandırdı.

Ons altın 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,7 artışla 4 bin 186 dolara yükselerek 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın, haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 3'lük bir kazanç kaydetmeye hazırlanıyor. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,3 artışla 4 bin 215,80 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yüzde 0,8'e yakın değer kazandı. Gram altın haftanın son işlem gününe 5 bin 717 lira seviyesinden başladı.

Fed faiz indirecek mi?

Cnbc-e'de yer alan habere göre piyasada faiz indirimine yönelik beklentiler güçlenirken, ABD faiz vadeli işlemlerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı bir gün önceki yüzde 85 seviyesinden yüzde 87'ye yükseldi.

Fed yetkililerinden farklı mesajlar

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Guvernörü Christopher Waller'ın bu hafta yaptığı açıklamalar faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken; bazı bölgesel Fed başkanları ise enflasyonun yüzde 2 hedefine daha net bir şekilde yaklaşana kadar beklemenin daha doğru olacağı görüşünde ısrarcı...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine geçebileceği konuşulan ve Başkan Donald Trump'a yakın bir isim olan Kevin Hassett'in de "faizlerin daha düşük olması gerektiği" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ek bir gevşeme beklentisini tetikledi.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Gümüş fiyatı yüzde 0,2 artarak 53,53 dolara yükselirken, platin yüzde 0,6 primle 1.617,15 dolara çıktı. Her iki metal de haftayı yüzde 7,4 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Palladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 1.435,83 dolara gerilese de hafta genelinde yüzde 4 yükseliş göstermiş durumda.