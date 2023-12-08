Altın fiyatları kritik veriyle düştü: 8 Aralık güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın

İSTANBUL / EKONOMİ

Ons altın fiyatı, piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verileriyle geriledi. Pazartesi günü 2148 dolara yükselerek tüm zamanların zirvesini gören ons altın, bugün kritik veri sonrası 2027 dolardan 2003 dolara kadar geriledi. Sarı maden, saat 17.23 itibarıyla yüzde 1,22 düşüşle 2017 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Gram altına da geriledi

Gün içinde 1894 liraya kadar çıkan gram altın, ons altındaki düşüşün etkisiyle 1866 liraya kadar geriledi. Gram altın, şu sıralarda yüzde 0,97 kayıpla 1871 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1887 liradan tamamlamıştı.