Altın yatırımcısının gözü saat 22.00'de: 3 Ocak altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar endeksindeki yükselişle dalgalanırken, bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed tutanaklarında verilecek mesajlarla altının yön bulması bekleniyor.
Ons altın fiyatı, dolar endeksinde dün yaşanan hızlı yükselişin ardından değer kaybederken, bugün hafif gerilemesiyle yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar endeksindeki yükselişte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu.
Piyasalar, bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklancak Fed'in son toplantısına ilişkin açıklanacak tutanakları yakından takip edecek. Tutanaklarda faiz indirime yönelik mesajlar aranacak olurken; piyasalarda buna göre dalgalanmalar yaşanabilir.
Bugünkü işlemlerde 2065 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 2064 dolarda işlem gördü.
Altının gram fiyatı, 1981 liraya kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,47 primle 1976 liradan alıcı buluyor.